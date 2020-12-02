Российская ракета "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ стартовала с космодрома Куру

ПАРИЖ, 2 декабря. /ТАСС/. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-А" со спутником Объединенных Арабских Эмиратов Falcon Eye 2 успешно стартовала в среду с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция ведется на сайте корпорации Arianespace.

Согласно описанию Arianespace, спутник предназначен для наблюдения за поверхностью Земли в интересах Вооруженных сил ОАЭ, а также для съемки поверхности Земли в коммерческих целях.

Разгонный блок "Фрегат" со спутником Falcon Eye 2 в расчетное время штатно отделился от российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А". Согласно данным телеметрии, указанным в трансляции, отделение прошло спустя примерно девять минут после старта.

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что российская ракета-носитель "Союз-СТ" отработала штатно. "Ракета в Гвиане отработала штатно. Сейчас работает разгонный блок Фрегат", - написал Рогозин в Twitter. На его странице также опубликовано видео с трансляцией пуска.

Спутник ОАЭ в расчетное время штатно отделился от разгонного блока "Фрегат". Номинальная продолжительность миссии составила около часа. Спутник был выведен на гелиоцентрическую орбиту высотой 611 км.

Как уточнили в Arianespace, Falcon Eye 2 был создан совместными усилиями компаний Airbus Defence и Thales Alenia Space. Он станет частью системы, управляемой операторами ОАЭ, и будет выполнять две функции - поддерживать миссии Вооруженных сил страны, а также осуществлять съемку поверхности Земли для коммерческих проектов.

Пуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру был осуществлен в среду в 04:33 мск. Ранее запуск был запланирован на 29 ноября, однако был отложен до 30 ноября, затем перенесен из-за погодных условий на 1 декабря. Во вторник запуск вновь не состоялся из-за проблемы с передачей телеметрических данных и был назначен на 2 декабря. Гендиректор Роскосмоса сообщил на своей странице в Facebook, что очередной перенос запуска "Союз-СТ-А" может быть связан со сбоем в наземной инфраструктуре. По его словам, с ракетой и разгонным блоком "Фрегат" все в порядке.

В начале прошлой недели источник сообщил ТАСС, что специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру). Собеседник пояснил, что ранее во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России. Во вторник Рогозин подтвердил информацию об обнаружении бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру и предотвращении аварии при ее запуске.

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" разработана и производится в РКЦ "Прогресс" в рамках программы "Союз" в Гвианском космическом центре. Это модификация ракеты "Союз-2" этапа 1а, адаптированная к требованиям по эксплуатации в Гвианском космическом центре в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка и др.).