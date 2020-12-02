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Илон Маск считает, что первый человек высадится на Марсе через шесть лет

Глава SpaceX также рассказал о намерении отправить туда корабль без команды через два года
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск AP Photo/Susan Walsh
Описание
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск
© AP Photo/Susan Walsh

ТАСС, 2 декабря. Американский предприниматель Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla и SpaceX, заявил, что первый человек может быть доставлен на Марс уже через шесть лет. 

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Своим мнением он поделился во вторник во время церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей, оказывающим влияние на общество.

"Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", - сказал Маск, отвечая на вопрос, когда люди получат возможность высадиться на Марсе. Трансляция его выступления велась на сайте премии.

Он также отметил, что при благоприятных условиях первый человек сможет оказаться там уже через четыре года. "Мы попытаемся отправить туда корабль без команды через два года", - добавил Маск.

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