Китайский аппарат "Чанъэ-5" приступил к сбору образцов грунта на Луне

ПЕКИН, 2 декабря. /ТАСС/. Возвращаемая беспилотная станция КНР "Чанъэ-5" в среду приступила к сбору реголита - сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны. Об этом сообщила Китайская национальная космическая корпорация.

Как уточняется на официальной странице корпорации в социальной сети WeChat, в 04:53 по пекинскому времени (23:53 мск вторника) структура из двух модулей аппарата (посадочного и взлетного) приступила к бурильным работам и упаковке образцов. В ближайшее время "Чанъэ-5" также будет собирать реголит с поверхности при помощи специальных автоматизированных щупальцев.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Он уже совершил посадку на Луне и осуществил подзарядку батарей.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.

В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.