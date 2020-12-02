Кресло для космического корабля "Орел" сможет выдержать перегрузки до 100 g

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Кресло "Чегет", предназначенное для перспективного пилотируемого космического корабля "Орел", сможет выдерживать значительно большие нагрузки, чем посадочное место "Казбек-УМ" на "Союзе". Об этом сообщил ТАСС генеральный директор Научно-производственного предприятия "Звезда" Сергей Поздняков.

"Сейчас заказчик значительно увеличил требования по перегрузкам. На "Казбеке" было до 70 g (величина перегрузки для тела, покоящегося на Земле на уровне моря, равна 1 g - прим. ТАСС), а на "Чегете" - до 100 g", - отметил Поздняков.

По словам гендиректора, задача любого космического кресла - погасить перегрузки так, чтобы они не превысили допустимые пределы переносимости человеком, которые, например, для позвоночника составляют до 16-18 g (время действия указанных перегрузок составляет доли секунды). Гашение происходит за счет специальных амортизаторов.

Сейчас "Чегет" проходит испытания эргономики, после чего отправится на технические испытания: в него посадят манекен с датчиками и сбросят с высоты, чтобы понять, насколько кресло снижает перегрузки в случае жесткой посадки.

Кресло "Чегет" в отличие от посадочного места "Казбек", предназначенного для существующих кораблей "Союз", будет многоразовым.

Главной особенностью кресел типа "Чегет", предназначенных для создаваемого в РФ нового космического корабля "Орел", является отсутствие индивидуального ложемента. На креслах будут установлены системы регулировки по плечам, тазу, росту и длине ног, что позволит сохранить достаточно жесткую фиксацию космонавта. Также увеличены углы в коленном и бедренном суставах, чтобы избежать отеков и неудобств. В кресле "Чегет" будут установлены два амортизатора, которые снизят вертикальные и продольные перегрузки.