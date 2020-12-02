Мишустин поздравил КНР с успешной посадкой на Луну аппарата "Чанъэ-5"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой космического аппарата "Чанъэ-5" на поверхность Луны.

"Хотел бы поздравить вас и весь китайский народ с успешной посадкой зонда "Чанъэ-5" на поверхность Луны - этапным достижением космической программы КНР", - обратился председатель российского кабмина к своему китайскому коллеге Ли Кэцяну на 25-й регулярной встрече глав правительств двух стран, которая проходит в среду в режиме видеоконференции.

Мишустин убежден, что сотрудничество Москвы и Пекина в области космоса "продолжит свое динамичное развитие".

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели должен доставить на Землю образцы лунного грунта. Он уже совершил посадку на Луне и осуществил подзарядку батарей. Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.

В случае успеха всей миссии, Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.