Китайский аппарат "Чанъэ-5" завершил сбор образцов грунта на поверхности Луны

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Возвращаемая беспилотная станция КНР "Чанъэ-5" завершила работу по сбору реголита - сыпучего грунта в верхнем слое горной породы на поверхности Луны. Об этом сообщила в четверг Китайская национальная космическая корпорация.

Как уточняется в распространенном заявлении организации, 2 декабря в 22:00 утра по пекинскому времени (17:00 мск) структура из двух модулей аппарата (посадочного и взлетного) после 19 часов работ по сбору гравия "успешно завершила упаковку образцов". В ближайшие дни "Чанъэ-5" планирует доставить реголит на лунную орбиту, а затем на Землю.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету образцы грунта с Луны.

Всего планируется собрать 2 кг лунной горной породы, которая будет изучена китайскими специалистами как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике нашей планеты.

В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.