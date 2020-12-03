В Boeing заявили, что МКС пригодна для исследований в течение десятилетия

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Исследования на борту Международной космической станции могут продолжаться еще на протяжении десятилетия. Такое мнение высказал в четверг вице-президент корпорации Boeing Джон Малхолланд. Он выступил на видеобрифинге, посвященном коммерческим проектам на околоземной орбите. Трансляция брифинга шла на сайте NASA.

"Мы с самого начала были партнерами NASA и сосредоточили усилия на поддержании работоспособности МКС, - отметил Малхолланд. - И сейчас важно оценивать перспективы и создать условия для того, чтобы исследования на МКС продолжались на протяжении десятилетия или даже дольше". "Многие говорят об опыте, накопленном в результате международного сотрудничества при эксплуатации МКС, - продолжал он. - Мне представляются особенно важными те исследования и открытия, которые были совершены на борту станции и которые открывают широкие перспективы на будущее". В качестве примера он сослался на проводящиеся на борту станции биомедицинские исследования в условиях микрогравитации.

Со своей стороны руководитель отдела бизнес-проектов на Международной космической станции Майкл Рид отметил необходимость использования в коммерческих интересах тех возможностей, которые открываются при проведении исследований на околоземной орбите. "Сейчас большая часть научных исследований проводится на борту МКС, однако для того, чтобы продвигаться дальше, нужны космические платформы, находящиеся на большем удалении от Земли, - отметил он. - Используя опыт, накопленный за 20 лет эксплуатации МКС, мы можем теперь двигаться дальше. Создание новых космических платформ отвечает потребностям американской экономики".

Он подчеркнул, что сейчас функционирование МКС осуществляется исключительно за счет государственных средств. "Такое положение дел сохраняться долго не может. - пояснил он. - Необходимо предоставить доступ к орбитальной платформе и другим пользователям, и речь идет не столько о том, чтобы это были другие ведомства, помимо NASA, а неправительственные организации". По его словам, необходимо создать стимулы для того, чтобы у частных компаний возник запрос на использование платформ, обеспечивающих возможности исследований в условиях микрогравитации.

Об МКС

Строительство МКС началось 20 ноября 1998 года с вывода на околоземную орбиту ее первого модуля - функционального грузового блока (ФГБ) "Заря". В настоящее время в состав станции входят 15 различных модулей. Помимо "Зари", это российские "Звезда" (модуль выведен в космос в 2000 г.), "Пирс" (2001), "Поиск" (2009), "Рассвет" (2010), американские Unity (1998), Destiny (2001), Quest (2001), Harmony (2007), Tranquility (2010), Cupola (2010), Leonardo (2010, изначально был создан в Италии как модуль снабжения, после дооснащения был интегрирован в американский сегмент станции) и надувной модуль BEAM (2016), а также европейский Columbus (2008) и японский Kibo (2008). Канада построила манипулятор Canadarm, который установлен на внешней стороне станции на мобильной транспортной платформе.

Общая масса Международной космической станции составляет около 420 т (с пристыкованными космическими кораблями может доходить до 450-470 т ). Длина МКС составляет 109 м, ширина - 51 м (73 м с ферменными конструкциями), высота - почти 30 м. Объем герметичных отсеков - 916 куб. м (в т. ч. жилых - 388 куб. м). МКС совершает полет на околоземной орбите высотой в среднем 420 км. За сутки станция 16 раз облетает планету на скорости около 28 тыс. км/ч.

Сейчас на станции находятся члены экспедиции МКС-64 - российские космонавты Сергей Рыжиков (командир экипажа), Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт Кэтлин Рубинс. 17 ноября на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX на станцию прибыли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути, которые проработают на станции шесть месяцев.