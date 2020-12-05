В России частные спутники для мониторинга судоходства намерены запустить в конце 2021 года

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Спутники частной компании "Спутникс" (является резидентом центра "Сколково") для мониторинга судоходства, в том числе по Северному морскому пути, будут запущены в космос в конце 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"Запуск аппаратов - конец 2021 года", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в компании, планируется создание нескольких аппаратов формата CubeSat (сверхмалые аппараты), которые смогут получать сигналы с судов с автоматизированной информационной системой.

"Задача особенно актуальна для независимого мониторинга развивающегося судоходства по Северному морскому пути", - пояснили в компании, добавив, что спутники смогут принимать сигналы с судов в любой точке Земли.

Еще одна задача, которую будут выполнять аппараты, образовательная: планируется вовлечение российских учащихся в проектную космическую деятельность.

Проект получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям по конкурсу "Развитие - НТИ". Сумма гранта составила 20 млн рублей.