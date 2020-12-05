Компания из Колорадо договорилась добывать лунный грунт для NASA за $1

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Компания Lunar Outpost из штата Колорадо выиграла тендер Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) по забору реголита с поверхности Луны и доставку его на Землю в собственность управления, предложив за свои услуги лишь $1. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Причиной столь низкой цены стали изначальные планы компании собирать лунный грунт, поэтому, как отметил директор управления по коммерческим полетам Фил Макалистер, для Lunar Outpost условие передачи части реголита для NASA "было, по сути, пустяковым". Компания в настоящее время ведет переговоры с Blue Origin Джеффа Безоса и несколькими другими подрядчиками для доставки своего оборудования на Луну.

В тройку финалистов также вошли компания Masten Space Systems из штата Калифорния, предлагавшая доставить реголит за $15 тыс. в 2023 году, и японская Ispace, которая планировала провести две миссии по доставке лунного грунта в 2022 и 2023 году, оценив каждую экспедицию в $5 тыс.

NASA ставит задачу завершить сбор реголита и передачу его в собственность США до 2024 года. Ведомство обещает выплачивать 10% вознаграждения при вхождении компании в состав участников конкурса, еще 10% после запуска аппарата, предназначенного для сбора реголита, и 80% после успешного выполнения задачи. "Выпишет ли NASA чек на 10 центов [для Lunar Outpost]? Мой ответ - да", - отметил Макалистер.

О лунной программе США

Весной 2019 года NASA анонсировало проект пилотируемой лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Помощник заместителя директора NASA Том Уитмайер в середине мая информировал, что начало реализации первого этапа Artemis будет перенесено на конец 2021 года в связи с задержками при создании ракеты-носителя SLS (Space Launch System) из-за распространения коронавируса.

"Соглашения Артемиды" будут представлять собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Подчеркивается, что за основу будут в значительной степени взяты принципы Договора по космосу [27 января 1967 года был подписан межправительственный "Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела"]. Среди перечисленных принципов NASA называло в том числе положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания т. н. зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

Соединенные Штаты ранее предложили концепцию окололунной станции Gateway, которая станет пересадочным пунктом для миссий на естественный спутник Земли и в дальний космос. США предлагали международным партнерам по МКС принять участие в создании окололунной станции. В частности, NASA направила в адрес Роскосмоса меморандум с проектом станции и изложением возможностей для взаимодействия по этой программе. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС заявлял, что госкорпорация пока не приняла окончательного решения по участию в американском проекте создания окололунной станции Gateway.