Японский зонд "Хаябуса-2" совершил маневр по отдалению от орбиты Земли

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Японский космический зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в субботу совершил маневр по отдалению от орбиты Земли после сброса специальной капсулы с образцами грунта, взятого с поверхности астероида Рюгу. Процесс осуществления маневра в прямом эфире транслировало Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Ожидается, что зонд, имея достаточный запас топлива, будет использован в новой миссии по исследованию поверхности астероида 1998 KY26 диаметром около 30 метров, который движется по орбите между Землей и Марсом. Планируется, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта небесного тела, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.

Ранее в субботу зонд сбросил на Землю капсулу с образцами, которая, как ожидается, приземлится на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии в воскресенье около 02:50 (в субботу около 20:50 мск).

"Хаябуса-2" был запущен к астероиду в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела. Ученые заявляют, что все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 м. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Также, согласно статистике, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.