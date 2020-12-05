Капсула с образцами грунта с астероида Рюгу приземлилась на юге Австралии

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Капсула с образцами грунта, взятого японским космическим зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с поверхности отдаленного астероида Рюгу, в субботу приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. Об этом сообщили в ходе трансляции на YouTube-канале Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Ожидается, что в ближайшее время на поиски капсулы будет направлен беспилотный летательный аппарат. При входе в атмосферу контейнер нагрелся из-за трения с воздухом и стал излучать свечение, как метеор. Затем на высоте применено 10 тыс. метров капсула раскрыла прикрепленный к ней парашют, а также начала передавать сигнал со своего передатчика. Эти данные будут использованы для установления местонахождения контейнера, который в дальнейшем будет транспортирован в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.

Ранее в субботу "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами, после чего совершил маневр по отдалению от орбиты планеты для участия в новой космической миссии.

"Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела. Ученые заявляют, что все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 м. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, согласно статистике, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.