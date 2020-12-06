Поисковая группа обнаружила капсулу с образцами грунта с астероида Рюгу

ТАСС, 6 декабря. Специалисты обнаружили с помощью вертолета точное местоположение капсулы с образцами грунта, взятого японским космическим зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с поверхности отдаленного астероида Рюгу. Она приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии.

"В результате поисков с помощью вертолета капсула была обнаружена в 04:47 6 декабря (21:17 мск 5 декабря) в запретной зоне Вумера", - говорится на сайте Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Ожидается, что работы по сбору и транспортировке капсулы будут проведены утром в воскресенье.

В субботу "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами, после чего совершил маневр по отдалению от орбиты планеты для участия в новой космической миссии. На высоте примерно 10 тыс. метров капсула раскрыла прикрепленный к ней парашют, а также начала транслировать сигнал со своего передатчика. Эти данные использовались для установления местонахождения контейнера, который в дальнейшем будет транспортирован в Японию, где его планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.

"Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в декабре 2014 года с космодрома на острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела. Ученые заявляют, что все эти операции были осуществлены по плану и находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, согласно статистике, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.