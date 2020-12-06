Китайский зонд "Чанъэ-5" состыковался с орбитальным модулем и передал образцы грунта Луны

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Взлетный модуль китайской миссии "Чанъэ-5" произвел успешную стыковку с орбитальным и возвращаемым модулем и передал капсулу с образцами лунного грунта (реголита). Об этом в воскресенье сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

"6 декабря в 05:42 по пекинскому времени (00:42 мск) модуль для взлета китайской миссии "Чанъэ-5" успешно состыковался с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой космического аппарата. В 06:12 по местному времени (01:12 мск) контейнер с образцами лунного грунта был перегружен в возвращаемый модуль", - указывается в документе. "Это первая в истории КНР успешная стыковка на трассе Кондратюка", - отмечает ведомство.

В четверг после сбора образцов реголита взлетный модуль "Чанъэ-5" взлетел с поверхности естественного спутника Земли и вышел на лунную орбиту. После этого орбитальный модуль и возвращаемая капсула постепенно приближались к нему и методом обхвата завершили стыковку, сообщает ведомство. Согласно документу, далее орбитальный модуль и возвращаемая капсула отстыкуются от взлетного модуля и при наличии подходящей возможности будут возвращаться на Землю. После того как орбитальный модуль достигнет околоземной орбиты, возвращаемая капсула отделится от него и совершит посадку на земной поверхности.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету образцы грунта с Луны.

В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.