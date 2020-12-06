Орбитальный модуль отстыковался от зонда "Чанъэ-5"

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии "Чанъэ-5" успешно отстыковались от взлетного модуля и готовятся к возвращению на Землю. Об этом в воскресенье сообщила Китайская национальная космическая корпорация (CNSA).

"6 декабря в 12:35 по местному времени (07:35 мск) орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии "Чанъэ-5" успешно отстыковались от взлетного модуля, <…> готовятся к поиску подходящей возможности для возвращения на Землю", - говорится в документе.

В четверг на этой неделе после сбора образцов реголита взлетный модуль "Чанъэ-5" взлетел с поверхности естественного спутника Земли и вышел на лунную орбиту. После этого орбитальный модуль и возвращаемая капсула постепенно приближались к нему и методом обхвата завершили стыковку в воскресенье в 05:42 по пекинскому времени (00:42 мск). В 06:12 по местному времени (01:12 мск) контейнер с образцами лунного грунта был успешно перегружен из взлетного модуля в возвращаемый модуль.

Как ранее сообщила CNSA, после того, как орбитальный модуль достигнет околоземной орбиты, возвращаемая капсула отделится от него и совершит посадку на земной поверхности.

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" на прошлой неделе успешно вывела на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету образцы грунта с Луны. В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.