Китай произвел успешный запуск спутника дистанционного зондирования Земли Gaofen-14

ПЕКИН, 6 декабря. /ТАСС/. Китай в воскресенье успешно вывел на орбиту оптический спутник дистанционного зондирования Земли Gaofen-14. Об этом сообщила Китайская корпорация космической науки и техники (CASC).

Согласно заявлению, опубликованному на официальной странице корпорации в мессенджере WeChat, запуск спутника был осуществлен в 11:58 по местному времени (06:58 мск) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3Б" (Long March-3B, CZ-3B) с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань).

Отмечается, что Gaofen-14 позволит делать снимки с высоким разрешением наземных объектов, что поможет в создании 3D-карт.

Нынешний запуск стал 354-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".

Китай активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. В начале августа ученые КНР запустили первый национальный проект по исследованию Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время. Среди перспективных китайских программ - изучение астероидов и добыча на них полезных ископаемых.