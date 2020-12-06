В Японии заявили, что капсула с образцами грунта с астероида Рюгу в идеальном состоянии

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Капсула с образцами грунта, взятого космическим зондом "Хаябуса-2" ("Сокол-2") с поверхности отдаленного астероида Рюгу, находится в идеальном состоянии. Об этом в воскресенье в ходе пресс-конференции заявил представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Юити Цуда.

"Состояние капсулы идеально, и мы с радостью ожидаем ее открытия", - подчеркнул он.

В субботу "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами, после чего совершил маневр по отдалению от орбиты планеты для участия в новой космической миссии. На высоте примерно 10 тыс. м контейнер раскрыл прикрепленный к ней парашют, после чего приземлился на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии. Ожидается, что капсула 7 декабря будет исследована на наличие газов внеземного происхождения, после чего транспортирована в Японию, где ее планируется вскрыть в специализированной лаборатории JAXA.

"Хаябуса-2" был запущен к астероиду Рюгу в декабре 2014 года с космодрома на японском острове Танэгасима. За время нахождения в районе астероида с июня 2018 по ноябрь 2019 года японский зонд совершил две успешные посадки на его поверхность. Во время одной из них аппарат специально произвел взрыв, чтобы создать искусственный кратер и получить образцы из более глубоких слоев космического тела. Ученые заявляют, что все эти операции были осуществлены по плану, находящиеся в специальной капсуле фрагменты астероида будут представлять огромный научный интерес.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 м. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, согласно статистике, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.