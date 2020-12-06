SpaceX осуществила запуск корабля Dragon с грузом для МКС

НЬЮ-ЙОРК, 6 декабря. /ТАСС/. Американская компания SpaceX осуществила в воскресенье запуск корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС). Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала в 11:17 по времени Восточного побережья США (19:17 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX уже в 21-й раз доставляет груз на МКС. Впервые для этого используется обновленная модель Dragon, который теперь может нести на борту на 20% больше полезного груза, чем предыдущие версии корабля. Dragon доставит на станцию оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA.

Спустя приблизительно 9 минут после старта первая ступень ракеты-носителя осуществила в автоматическом режиме посадку на платформу в Атлантическом океане. Стыковка корабля с МКС намечена на 7 декабря в 10:30 по времени Восточного побережья США (18:30 мск). Dragon проведет на орбите около месяца, после чего вернется на Землю, доставив результаты научных исследований и другой груз.

17 ноября пилотируемый корабль Crew Dragon осуществил стыковку с МКС. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Экипаж присоединился к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции.

В новость были внесены изменения (19:42 мск) - добавлены подробности.