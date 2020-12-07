МИД КНР выразил благодарность за слова Мишустина о посадке на Луну аппарата "Чанъэ-5"

ПЕКИН, 7 декабря. /ТАСС/. Китай выражает признательность за высокую оценку миссии "Чанъэ-5" со стороны международного сообщества, в том числе России. Так официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала поздравление премьер-министра РФ Михаила Мишустина в адрес Китая с успешной посадкой космического аппарата "Чанъэ-5" на поверхность Луны.

"Миссия "Чанъэ-5" удостоена внимания международного сообщества, в том числе и России. Мы хотели бы выразить свою признательность за это", - сказала она в понедельник на регулярном брифинге. "В настоящее время "Чанъэ-5" находится на пути домой. Мы желаем ему счастливого пути и безопасного возвращения", - резюмировала Хуа Чуньин.

В среду на прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил Китай с успешной посадкой космического аппарата "Чанъэ-5" на поверхность Луны. Он также выразил уверенность в том, что сотрудничество Москвы и Пекина в области космоса "продолжит свое динамичное развитие".

24 ноября Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск и вывел на орбиту автоматический возвращаемый аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на нашу планету образцы грунта с Луны. В четверг на прошлой неделе после сбора образцов реголита взлетный модуль "Чанъэ-5" взлетел с поверхности естественного спутника Земли и вышел на лунную орбиту. В воскресенье он произвел успешную стыковку с орбитальным модулем и возвращаемой капсулой и перегрузил контейнер с образцами лунного грунта в возвращаемый модуль. Позже орбитальный модуль и возвращаемая капсула китайской миссии "Чанъэ-5" успешно отстыковались от взлетного модуля и стали готовиться к возвращению на Землю.

В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.