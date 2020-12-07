Корабль Dragon осуществил стыковку с МКС

НЬЮ-ЙОРК, 7 декабря. /ТАСС/. Американский корабль Dragon корпорации SpaceX в понедельник осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС).

"Стыковка подтверждена. Dragon прибыл на космическую станцию", - сообщили в Twitter компании.

Запуск грузового корабля был осуществлен в воскресенье с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). SpaceX уже в 21-й раз доставил груз на МКС. Впервые для этого использована обновленная модель Dragon, которая может нести на борту на 20% больше полезного груза, чем предыдущие версии корабля. Dragon доставил на станцию оборудование для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA.

В SpaceX ранее констатировали, что "после автономной стыковки с орбитальной станцией будут соединены два [корабля] Dragon". 17 ноября на МКС прибыл пилотируемый корабль Crew Dragon. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Экипаж присоединился к россиянам Сергею Рыжикову, Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции.