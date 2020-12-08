Анализ образцов с астероида Рюгу начнется через полгода

ТОКИО, 8 декабря. /ТАСС/. Японские специалисты смогут примерно через полгода приступить к полномасштабному анализу содержимого капсулы с образцами грунта с астероида Рюгу, собранными с помощью космического зонда Хаябуса-2". Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио представитель Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Томохиро Усуи.

"После прохождения процесса вскрытия и сортировки приблизительно через шесть месяцев после прибытия мы сможем передать образцы для непосредственного исследования", - сказал он. По его словам, часть образцов также будет отправлена американским специалистам из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Капсула во вторник прибыла чартерным рейсом из Австралии в токийский аэропорт Ханэда. Через несколько часов после этого она была доставлена на спецтранспорте в лабораторию JAXA в городе Сагамихара (префектура Канагава).

Перед вылетом из Австралии специалисты JAXA провели первичное обследование капсулы. Они подтвердили, что внутри присутствуют космические газы, которые исходят от соединений органического происхождения. Это в свою очередь означает высокую вероятность того, что в самом контейнере действительно находится грунт с астероида, и таким образом "Хаябуса-2" успешно выполнил миссию по его сбору и доставке на Землю.

"В ходе проведенного осмотра и анализа мы пока не смогли подтвердить, что этот газ исходит именно от находящихся внутри образцов грунта. Мы продолжим проводить анализы уже в нашей лаборатории в Японии. Сам факт того, что мы его зафиксировали, уже обнадеживает", - отметил на пресс-конференции в Токио представитель JAXA.

О миссии

5 декабря "Хаябуса-2" сбросил на Землю капсулу с образцами с астероида Рюгу, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому космическому телу. Капсула успешно приземлилась на территории запретной зоны Вумера на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты.

Диаметр астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"), который пересекает орбиты Земли и Марса, составляет около 900 метров. Он относится к классу C - самому распространенному из ныне изученных. В таких астероидах присутствует большое количество углерода. Кроме того, согласно статистике, на поверхности таких тел можно обнаружить частички воды, что, как полагают специалисты, может помочь в разгадке тайны распространения жизни во Вселенной.

Зонд после сброса капсулы совершил маневр по уклонению от Земли и отправился в новую экспедицию к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.