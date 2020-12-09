Второй запуск тяжелой "Ангары" намечен на 14 декабря

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Испытательный пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" намечен на утро 14 декабря, сообщила администрация Колпашевского района Томской области в среду.

"По информации, полученной департаментом защиты населения и территории Томской области от государственной корпорации "Роскосмос", планируется запуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Плесецк. Время пуска - 14 декабря 08:50 мск", - говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации, части ракеты могут упасть на территории Каргасокского, Парабельского, Колпашевского и Верхнекетского районов. "Падение и разрушение фрагментов ракеты-носителя сопровождается ярким свечением", - поясняется в сообщении.

Ранее запуск "Ангары" был запланирован на 28 ноября. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, во время испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками, поэтому пуск был перенесен на несколько дней для выяснения причин. Собеседник агентства подчеркнул, что во время нахождения "Ангары" в техническом комплексе замечаний не было.

Позже гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится в декабре.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся в декабре 2014 года.