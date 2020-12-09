Пенс заявил, что США сохраняют лидерство в космосе

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют лидерство в космосе, но обязаны реагировать на вызовы со стороны России и Китая, создающих новые космические системы. Об этом заявил в среду на заседании Национального космического совета вице-президент США Майкл Пенс. Трансляция из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида идет на сайте NASA.

"Мы достигли больших успехов в осуществлении наших космических программ, но в то же время мы должны признать, что сталкиваемся с вызовами и угрозами, - заявил он. - Гонка в космосе, начавшаяся в 1950-х годах, продолжается и сегодня, мы в ней лидируем, но Китай и Россия продолжают разрабатывать космические системы вооружений. Россия ранее в нынешнем году продемонстрировала потенциал использования противоспутникового оружия, а Китай разрабатывает новую орбитальную станцию, и китайская станция осуществила забор пробы лунного грунта".

"Мы также признаем угрозы в киберпространстве для наших космических операций, - отметил он. - Именно поэтому президент Дональд Трамп потребовал обеспечивать кибербезопасность для всех наших космических систем - как государственных, так и частных". По словам вице-президента, в США "начала осуществляться всеобъемлющая политика контроля и управления космическими операциями". "Мы недвусмысленно дали понять, что будем использовать все имеющиеся ресурсы, в том числе и ресурсы частных компаний, для того, чтобы обеспечить еще большую безопасность операций в космосе", - подчеркнул он.

Ядерные источники энергии

Министерство энергетики США намерено сохранить лидерство в создании ядерных энергетических установок для использования в космосе, в частности на поверхности Луны, заявил глава ведомства Дэн Бруйетт.

"Мы будем и впредь сохранять лидерство в вопросах обеспечения космических систем устойчивыми источниками энергии, - отметил Бруйетт. - После успешного запуска марсохода Perseverance ["Настойчивость"], на борту которого находится радиоизотопный источник питания, министерство энергетики и NASA стали взаимодействовать с аэрокосмическими и энергетическими компаниями в разработке источников энергии, пригодных для использования на поверхности Луны в конце 2020-х годов. Мы также сотрудничаем с частными компаниями в разработке двигателей, использующих ядерную энергию, и хотим продвигать эти исследования".

Совместно с министерством обороны, добавил он, ведутся работы по улучшению системы поставок радиоизотопов, которые могли бы применяться в системах для исследования дальнего космоса.