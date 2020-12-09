Рогозин ответил на слова Пенса о космической гонке

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин счел позицию вице-президента США Майка Пенса странной реакцией на успешные пуски Россией межконтинентальных баллистических ракет. По его словам, у американцев произошел "нервный срыв".

Пенс на заседании Национального космического совета заявил, что США лидируют в космической гонке. "Очень странная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

"Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв", - пришел к выводу глава Роскосмоса.

Ранее Майк Пенс заявил на заседании Национального космического совета, что гонка в космосе, начавшаяся в 1950-х годах, продолжается и сегодня. "Мы в ней лидируем, но Китай и Россия продолжают разрабатывать космические системы вооружений", - считает он.

"Согласно Пенсу, космические вооружения имеют право создавать и испытывать только США. Что это: высокомерие или ослепляющее чувство национальной исключительности?" - написал он в Facebook.

В среду Ракетные войска стратегического назначения, экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95МС дальней авиации, боевые расчеты космодрома Плесецк и экипаж подводного крейсера Северного флота выполнили пуски баллистических и крылатых ракет в рамках учений стратегических сил. Тренировка прошла под руководством верховного главнокомандующего, президента РФ Владимира Путина в соответствии с планом подготовки вооруженных сил. Как отметили в Минобороны РФ, все задачи, которые были поставлены в рамках учений, выполнены в полном объеме.