Вице-президент США назвал имена участников американской лунной программы Artemis

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) отобрало девять женщин и девять мужчин, которые пройдут подготовку в рамках лунной программы Artemis, и, возможно, будут участвовать в первой лунной экспедиции. Об этом заявил в среду на заседании Национального космического совета вице-президент США Майкл Пенс. Трансляция из Центра космических полетов имени Кеннеди в штате Флорида идет на сайте NASA.

"Я представляю вам героев будущего, которые обеспечат наше возвращение на Луну и за пределы ее орбиты, - заявил Майкл Пенс. - Это поколение Artemis". Он напомнил, что последним из 12 американских астронавтов, побывавших на Луне, был командир "Аполлона-17" Джин Сернан в декабре 1972 года.

В свою очередь директор NASA Джим Брайденстайн подчеркнул, что "новое поколение астронавтов, участвующих в этой программе, готово расширить границы возможного" и они "откроют новую эру исследований, которые не будут ограничиваться Луной, а подготовят человечеству к гигантскому прыжку к Марсу".

Среди группы астронавтов Кейт Рубин и Виктор Гловер, находящиеся сейчас на борту Международной космической станции, Кристина Кох, установившая рекорд продолжительности непрерывного нахождения на МКС среди женщин, и Джессика Меир, совершившая вместе с Кох первый парный выход женщин в открытый космос. Два члена группы - Джо Акаба и Стефани Уилсон - совершали ранее полеты на космических кораблях многоразового использования "Спейс шаттл", Челл Линдгрен, Энн Макклейн и Скотт Тингл также имеют опыт космических полетов, а Кайла Бэррон, Раджа Чари, Мэтью Доминик, Вуди Хобург, Джонни Ким, Николь Манн, Жасмин Мобели, Фрэнк Рубио и Джессика Уоткинс - новички в отряде американских астронавтов, насчитывающем 47 человек. Большинство членов группы - в возрасте от 30 до 40 лет, самому старшему участнику - 55 лет, самому младшему - 32 года.

На заседании Национального космического совета присутствовали пятеро астронавтов - Джессика Меир, Джо Акаба, Энн Макклейн, Мэтью Доминик и Джессика Уоткинс, - и на вопрос журналистов, кто именно хотел бы ступить на поверхность Луны, все подняли руки. На вопрос, сколько может продлиться экспедиция с посадкой на поверхность Луны, Джессика Меир отметила, что "время пребывания будет зависеть от разработчиков планов экспедиции, которые должны будут учесть целый ряд факторов". "Но мы знаем, что экспедиция на Марс может продлиться три года, и мы готовы к этому", - добавила она.

Программа исследования Луны

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить людей к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

NASA планирует назвать членов экипажа для облета Луны в 2021 году, а экипаж экспедиции, которой предстоит посадка на Луну, будет назван позднее.

В мае 2020 года NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды", получившие название в честь лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".