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В 2021 году произойдут два солнечных и два лунных затмения

Некоторые из них можно будет наблюдать на территории России, сообщил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев

ИРКУТСК, 10 декабря. /ТАСС/. Два солнечных и два лунных затмения произойдут в 2021 году, некоторые из них можно будет наблюдать на территории России. Об этом в четверг сообщил журналистам директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев.

"В 2021 году будет четыре затмения: два солнечных и два лунных. 26 мая - полное лунное затмение. 4 декабря - полное солнечное затмение, оно будет в районе Антарктиды. 10 июня будет кольцеобразное солнечное затмение. Наконец, частное лунное затмение будет наблюдаться 19 ноября", - сказал Язев.

В России можно будет наблюдать кольцеобразное солнечное затмение, его будет видно на территории Якутии. Как рассказал Язев, Луна не сможет заслонить Солнце полностью, поэтому его края будут ярко светить. В ноябре жители Иркутска в случае благоприятных погодных условий смогут наблюдать частное лунное затмение.

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