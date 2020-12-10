"Ангару" вывезли на стартовый стол Плесецка

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5" вывезена на стартовый комплекс космодрома Плесецк. Об этом сообщил ТАСС в четверг источник в ракетно-космической отрасли.

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"Ангара" вывезена на стартовый комплекс на космодроме Плесецк и установлена на пусковой стол", - отметил собеседник агентства.

Накануне администрация Колпашевского района Томской области сообщила, что запуск ракеты космического назначения "Ангара-А5" с космодрома Плесецк запланирован на 14 декабря 08:50 мск. Ранее второй испытательный пуск этой ракеты был намечен на 28 ноября.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, во время испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками, поэтому пуск был перенесен на несколько дней для выяснения причин. Собеседник агентства подчеркнул, что во время нахождения "Ангары" в техническом комплексе замечаний не было.

Позже гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Плесецк состоится в декабре.