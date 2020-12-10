Запуск 36 спутников OneWeb с Восточного запланирован на 18 декабря

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb будут запущены с космодрома Восточный 18 декабря. Об этом сообщил в четверг гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В этой укладке 36 космических аппаратов компании OneWeb. Запустим 18 декабря ракетой "Союз-2" и разгонным блоком Фрегат", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Ранее в компании OneWeb сообщали, что запуск запланирован на 17 декабря.

Он станет первым полностью коммерческим пуском с космодрома Восточный. В ноябре самолет Ан-124-100 "Руслан" с 36 спутниками связи OneWeb прибыл из США в Благовещенск, откуда они были доставлены на космодром специалистами космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 спутников OneWeb. Их производство активизировало совместное предприятие OneWeb и концерна Airbus.