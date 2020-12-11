Запущенные в сентябре спутники "Гонец" приняты в эксплуатацию

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Три спутника связи "Гонец-М", которые были запущены на орбиту в сентябре, введены в эксплуатацию. Об этом говорится в видео на официальном канале АО "Информационные спутниковые системы им. М. Ф. Решетнева" (ИСС).

"Введены в эксплуатацию три новых спутника персональной связи", - говорится в подписи к видео.

Как уточняется, орбитальные проверки длились около двух месяцев. По телеметрической информации, полученной от каждого из трех космических аппаратов, была проверена исправность их бортовой аппаратуры, уточнено положение каждого спутника на орбите и проведена их корректировка.

Также в видео говорится, что три спутника "Гонец-М", выведенные на орбиту 3 декабря, прошли проверку на функционирование служебных систем. "В настоящее время представители ИСС совместно с заказчиком приступили к орбитальным проверкам", - уточнили на предприятии.

"Гонец" - российская низкоорбитальная система подвижной спутниковой связи, предназначена для глобального обмена информацией с подвижными и стационарными объектами, а также для организации каналов ретрансляции в различных целях.