Система подачи кислорода "Электрон" вновь отказала на МКС

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Система подачи кислорода "Электрон-ВМ" на Международной космической станции отказала после выключения пылесоса. Об этом доложил космонавт Сергей Рыжиков во время переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляция которых ведется на сайте NASA.

"Отказ прошел в 08:58 (11:59 мск)", - отметил Рыжиков, уточнив, что это произошло после отключения пылесоса.

Специалист ЦУП назвал отключение аварийным и пояснил, что систему нужно отключить грамотно.

Ранее космонавты проводили тестовые включения пылесоса. Бортовой компьютер выдал несколько ошибок. Затем они выключили пылесос, чтобы "выполнить уборку руками".

Система подачи кислорода выходила из строя в октябре. В конце месяца экипаж станции под руководством главной оперативной группы управления разобрал систему и изучал ее на предмет неисправностей. На время ремонтных работ задача по подаче воздуха была переброшена на дублирующую систему, находящуюся на американском сегменте.

В четверг в пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что работа системы "Электрон-ВМ" восстановлена.

О системе

"Электрон-ВМ" предназначена для подачи кислорода экипажу МКС. Его разработчиком является НИИхиммаш. Система способна вырабатывать от 25 до 160 литров кислорода в час и дополнительно от 50 до 320 литров водорода в час. Принцип действия основан на электролизе воды с щелочным электролитом в проточном электролизере, после чего происходит разделение газожидкостной смеси. На станции имеются запасы кислорода, также в американском модуле "Транквилити" есть своя система генерации кислорода.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронат Соити Ногути.