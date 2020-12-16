Китайский аппарат "Чанъэ-5" выполнил вторую корректировку орбиты на пути к Земле

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Китайский возвращаемый космический аппарат "Чанъэ-5" успешно выполнил вторую орбитальную корректировку полета на обратном пути от Луны к Земле. Об этом в среду сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA).

Согласно заявлению, опубликованному в WeChat, "корректировка была совершена в 09:15 по местному времени (04:15 мск) при помощи двух двигателей 25N, которые были включены в течение восьми секунд". "Все системы орбитального модуля и возвращаемой капсулы "Чанъэ-5" находятся в хорошем состоянии", - указывается в документе.

Первая корректировка орбиты была выполнена в понедельник. В субботу "Чанъэ-5" оптимизировал траекторию полета для перехода с лунной орбиты на земную.

На прошлой неделе CNSA сообщило, что "Чанъэ-5" успешно покинул Луну, завершил стыковку на орбите, которая сопровождалась передачей геологических образцов возвращаемой капсуле.

24 ноября с космодрома Вэньчан в южной китайской провинции Хайнань была запущена ракета-носитель "Чанчжэн-5". Она отправила на Луну аппарат "Чанъэ-5", который примерно через три недели после старта (ориентировочно 17 декабря) должен доставить на Землю образцы лунного грунта.

Всего собрано около 2 кг реголита, который будет изучен специалистами КНР как в научных целях, так и для проекта по подготовке к строительству научно-исследовательской базы на естественном спутнике Земли. В случае успеха всей миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.