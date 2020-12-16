Рогозин заявил, что "Ангара-А5В" решит все задачи российской космонавтики до 2032 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Ангара" версии "А5В" будет мощнее "Протона" в два раза и сможет решать все задачи до 2032 года. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В этой версии "Ангара" станет мощнее "Протона" в два раза. Это еще не сверхтяж, но уже супертяж, способный решить все наши задачи до 2032 года", - написал он в среду на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что госкорпорация подходит к своему детищу с прицелом на среднесрочную перспективу. "Роскосмос как заказчик открыл опытно-конструкторскую работу "Амур" для создания еще более мощной версии - "Ангара-А5М", а также разгонного блока КВТК и водородного двигателя РД-0150 для создания "мускулистой" третьей ступени", - отметил он.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Всего было осуществлено три запуска "Ангары", все с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся 23 декабря 2014 года, второй - 14 декабря 2020 года.

В августе Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что на 2021 год запланированы два запуска ракет серии "Ангара" - тяжелой "Ангары-А5" номер 3 с новым разгонным блоком "Персей" и легкой версии ракеты "Ангара-1.2". Кроме того, он отметил, что четвертая тяжелая ракета также будет готова в 2021 году. В понедельник он подтвердил эти планы.