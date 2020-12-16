США будут разрабатывать урановое топливо для полетов на Луну

ВАШИНГТОН, 16 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены перерабатывать уран для использования данного топлива на поверхности Луны и планет, а также для космической энергетики. Об этом говорится в утвержденной в среду президентом США Дональдом Трампом стратегии в области космической ядерной энергетики.

"Возможность безопасно использовать космические ядерные энергетические и двигательные системы крайне важна для поддержания и укрепления доминирования и стратегического лидерства США в космосе, - отмечается в тексте. - Это включает радиоизотопные энергетические системы, реакторы деления, используемые для движения космических аппаратов и других элементов. Данные системы могут позволить работать в тех средах, где солнечной и химической энергии недостаточно, они могут вырабатывать больше энергии при меньшей массе, <...> сократить время полета пилотируемых и роботизированных космических аппаратов".

Стратегия, говорится в документе, необходима для достижения США научных, разведочных, коммерческих задач, а также целей в области национальной безопасности.

США будут "разрабатывать возможности по переработке урана, что позволит производить топливо, пригодное для использования на поверхности Луны и планет, в космической энергетике, ядерных электрических двигательных установках, тепловых ядерных двигательных установках".

"Это должно поддерживать возможность производства различных форм уранового топлива в соответствии с потребностями миссии, - говорится в стратегии. - <...> Необходимо создать технические возможности, в том числе путем выявления и решения основных технических проблем, что поможет тепловым ядерным двигательным установкам удовлетворить будущие требования министерства обороны и Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) к миссии".

Программа исследований Луны

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить людей к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

NASA планирует назвать членов экипажа для облета Луны в 2021 году, а экипаж экспедиции, которой предстоит посадка на Луну, будет назван позднее.

В мае 2020 года NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны. "Соглашения Артемиды", получившие название в честь лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".