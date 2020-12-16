Отстыковку космического грузовика Cygnus от МКС отложили на начало 2021 года

НЬЮ-ЙОРК, 16 декабря. /ТАСС/. Американский грузовой корабль Cygnus отстыкуется от Международной космической станции (МКС), вероятно, в начале 2021 года, а не в середине декабря, как ожидалось ранее. Об этом сообщил в среду ТАСС представитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Гэри Джордан.

Cygnus компании Northrop Grumman в октябре доставил на орбитальный комплекс около 3,6 тонны различных грузов: продовольствие, приборы для научных исследований, оборудование для станции, в том числе модифицированную модель бортового туалета, на разработку которого было затрачено $23 млн. Ранее отстыковка корабля была намечена на середину декабря.

"Cygnus отстыкуется позже, это намечается на начало 2021 года", - отметил Джордан. По его словам, в NASA, как ожидается, назовут точные сроки до конца декабря. Как сообщали ранее в космическом ведомстве, Cygnus заберет с собой со станции мусор и отходы. Спустя примерно две недели после отстыковки корабль должен сгореть в плотных слоях атмосферы.

Компания Northrop Grumman сообщила, что готовится к отправке следующего Cygnus к МКС в феврале 2021 года. Запуск американской ракеты-носителя Antares с кораблем, как ожидается, состоится 20 февраля с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане.