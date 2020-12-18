Спутники OneWeb впервые запустят с космодрома Восточный

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Первый полностью коммерческий запуск с космодрома Восточный состоится в пятницу. На орбиту на ракете-носителе "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" отправятся 36 спутников связи компании OneWeb.

Старт ракеты намечен на 15:26 мск, примерно через девять минут после этого от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. После этого "Фрегат" выведет 36 аппаратов на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в девять этапов по четыре аппарата за раз. Время выведения составит 3 часа 51 минуту и 40 секунд, сообщили ранее в компании - операторе запуска Arianespace.

Подготовка

Спутники связи OneWeb прибыли на самолете Ан-124-100 "Руслан" из США в Благовещенск в ноябре. Оттуда они были доставлены на космодром специалистами космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры).

Запуск британских космических аппаратов будет первым и единственным пуском с космодрома Восточный в этом году. В ноябре компания OneWeb сообщила, что он запланирован на 17 декабря. Однако гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин позже написал на своей странице в Facebook, что пуск состоится 18 декабря.

При подготовке к пуску силами расчета космического центра "Восточный" было сформировано нештатное аварийно-спасательное формирование. В него вошли группа механизации, наземная поисковая группа, группа повышенной готовности и воздушная поисковая группа, медики и расчеты пожаротушения. В готовности находятся 15 единиц техники, в том числе легковые, грузовые автомобили и спецтехника, а также комплекс ликвидации экологических последствий аварийных ситуаций и вертолет Ми-8АМТ.

Банкротство не помеха

Изначально первый запуск спутников OneWeb с космодрома Восточный планировался в апреле. Однако в марте британская компания была вынуждена подать в США заявление о банкротстве и реорганизации после того, как не смогла получить около 2 млрд долларов от группы инвесторов, включая японский SoftBank.

В апреле OneWeb обратилась к правительству Великобритании с просьбой предоставить кредит в размере £500 млн (около $665 млн) в рамках более широкого пакета финансирования на сумму в $2,2 млрд от частных инвесторов. Тогда Лондон отказал компании, однако в июле принял решение об инвестициях в ее акционерный капитал для установления контроля над OneWeb. В ноябре правительство Великобритании успешно завершило приобретение компании.

Партнером Соединенного Королевства в этом проекте станет индийская компания Bharti Global. Планируется, что британское правительство и Bharti Global потратят по $500 млн на приобретение долей в OneWeb.

Предыдущие пуски

Первые шесть спутников OneWeb были запущены с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года, в тот же день их вывели на орбиту. Еще два старта состоялись в этом году с Байконура: 7 февраля на орбиту были выведены 34 спутника, 21 марта - еще столько же. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

OneWeb планирует начать предоставлять коммерческие услуги в конце 2021 года. Первоначальными регионами станут Великобритания, Аляска, Северная Европа, Гренландия, Исландия, арктические моря и Канада

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором - прим. ТАСС) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов.