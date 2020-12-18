NASA: неверная трактовка СМИ соглашений по Луне привела к недопониманию между РФ и США

ВАШИНГТОН, 18 декабря. /ТАСС/. Изначальный скептицизм российской стороны относительно предлагаемых Соединенными Штатами соглашений по освоению Луны был вызван некорректной интерпретацией содержания этого документа в ряде СМИ, однако впоследствии в России пересмотрели свое отношение к договору. Такое мнение высказал в четверг и.о. заместителя директора NASA по международным связям Майкл Голд в ходе видеоинтервью, организованного Центром космической политики и стратегии.

"На самом деле я думаю, что большая часть возражений, которые озвучивались со стороны России и других стран, основываются на недопонимании и недостатке информации", - убежден Голд.

По его словам, отчасти это вызвано сложным процессом утверждения проектов договоров внутри американской администрации. "Нужно получить одобрение правительства прежде, чем можно двигаться дальше и обсуждать их [соглашения] публично", - пояснил он. "К сожалению, как это часто бывает, информация о соглашениях утекла [в СМИ], и еще до нашего публичного анонса соглашений 15 мая появились некоторые сообщения в СМИ, в которых, честно говоря, была информация, которая являлась в корне неверной или же создавала неправильное понимание соглашений, и на это отреагировали в России и ряде других стран", - добавил и.о. заместителя директора NASA.

По его мнению, когда же американская сторона все же опубликовала сначала выдержку из соглашений 15 мая, а потом и сам их текст, "некоторые из тех, кто изначально критически к ним [соглашениям] относился, стали большими сторонниками соглашений, как только они смогли прочитать их текст". "Примером этого являются россияне. Изначально был скептицизм, который подпитывался неправильной информацией в СМИ, но когда мы опубликовали выдержку из соглашений 15 мая, появилась на самом деле очень хорошая статья у ТАСС, в которой мой коллега из России похвалил соглашение, назвав его возможностью для взаимодействия", - отметил Голд.

"Соглашения Артемиды"

15 мая NASA представило основные принципы, на которых будет строиться предлагаемое международное соглашение об освоении Луны, получившее название "Соглашения Артемиды" (Artemis Accords). В тот же день Голд, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов, назвал некорректными появившиеся ранее в ряде СМИ сообщения о нежелании США включать РФ в соглашение по Луне. Он признался, что на месте представителей России сам бы отреагировал на эти соглашения негативно, "учитывая ту информацию, которая была представлена". Он также подтвердил, что США рассматривают Россию в качестве партнера в освоении Луны и выразил надежду на то, что первым шагом к заключению между Москвой и Вашингтоном договора в рамках предложенных американской стороной "Соглашений Артемиды" может стать участие РФ в создании вместе с США окололунной станции Gateway.

В свою очередь заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев в ответ на это высказал мнение, что совместное участие в проектах, связанных с освоением Луны, могло бы стать серьезным фактором для расширения взаимодействия между Россией и США.

"Соглашения Артемиды", получившие название в честь лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. Среди перечисленных принципов NASA называло, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".