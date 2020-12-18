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Рогозин анонсировал запуск ракеты "Союз" с Восточного в феврале 2021 года

Глава Роскосмоса не уточнил, о запуске какой нагрузки идет речь
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Запуск ракеты "Союз" с космодрома Восточный запланирован на февраль 2021 года. Об этом сообщил в пятницу генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В одном из рабочих помещений технического комплекса космодрома Восточный идет подготовка разгонного блока "Фрегат" к февральскому 2021 года пуску", - написал Рогозин на своей странице в Twitter, не уточнив, о запуске какой нагрузки идет речь.

В этом году ожидается один запуск с космодрома Восточный. Он запланирован на пятницу. Ракета-носитель "Союз-2.1б" должна вывести на орбиту 36 спутников связи OneWeb.

Старт ракеты намечен на 15:26 мск, примерно через девять минут после этого от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. После этого "Фрегат" выведет 36 аппаратов на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в девять этапов по четыре аппарата за раз. Время выведения составит 3 часа 51 минуту и 40 секунд, сообщили ранее в компании - операторе запуска Arianespace.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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