Рогозин: все запущенные на ракете "Союз" 36 спутников OneWeb успешно выведены на орбиту

МОСКВА, 18 декабря. /ТАСС/. Все 36 британских спутников OneWeb, запущенных с космодрома Восточный на ракете "Союз-2.1б", успешно выведены на расчетную орбиту при помощи разгонного блока "Фрегат". Об этом в пятницу сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter.

"Все 36 космических аппаратов OneWeb выведены разгонным блоком "Фрегат" на расчетные орбиты. Миссия завершена успешно", - написал он.

Ранее глава Роскосмоса сообщил об отделении 24 спутников от разгонного блока "Фрегат".

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат-М" и 36 спутниками стартовала в пятницу в 15:26 мск с космодрома Восточный. Примерно через девять минут головная часть в составе разгонного блока со спутниками отделилась от третьей ступени ракеты. После этого "Фрегат" вывел аппараты на орбиты.

Первые шесть спутников британской компании OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля этого года в космос были выведены еще 34 спутника, а 21 марта - еще 34 аппарата. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.