Рогозин назвал ориентировочную дату первого пуска "Ангары" с кораблем "Орел"

ОМСК, 19 декабря. /ТАСС/. Роскосмос запланировал первый пуск "Ангары" с новым пилотируемым кораблем "Орел" без экипажа на 15 декабря 2023 года. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу во время посещения ПО "Полет".

"В декабре 2023 года, пока ориентировочно 15 декабря, мы поставили для себя эту дату, "Ангара" должна поднять и вывести этот корабль без экипажа", - сказал Рогозин.

По его словам, в 2024 году ожидается такой же полет, но уже со стыковкой с Международной космической станцией. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.

Перспективный транспортный корабль "Орел", ранее называвшийся "Федерация", разрабатывается для использования в российской программе исследования и освоения Луны.

Пуск ракеты "Ангара-А5"

Рогозин высоко оценил итоги пуска ракеты "Ангара-А5" и отметил, что этот тип ракет ждут большие перспективы.

"Ракета выведена идеально, в точку. Все довольны, поэтому все видят сразу большие перспективы "Ангары" и, соответственно, и у омского "Полета", - сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что этот пуск был очень важен. "Спустя шесть лет после первых испытательных пусков можно сказать, что коллектив Центра Хруничева и омского "Полета" провел огромную работу для того, чтобы сделать уже новую ракету, обновленную, которая полностью подтвердила требования заказчика по грузоподъемности и по точности выведения", - заявил глава Роскосмоса.

Рогозин сообщил, что в планах госкорпорации на следующий год создание одной легкой и одной тяжелой "Ангары". "Возможно, что-то еще. Но пока минимум две ракеты точно. Дальше военные будут наращивать закупки под свои полезные нагрузки в интересах Минобороны. Что касается Роскосмоса как акционера, с одной стороны, и, с другой стороны, заказчика, мы планируем развернуть наши работы в рамках опытно-конструкторской работы. Она называется "Амур", - сообщил Рогозин.

"Мы уже заложили основы для еще более глубокой модернизации "Ангары": еще более мощный двигатель, более облегченная конструкция. И эта ракета полетит с "Восточного", - сказал он.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что стройка на стартовом комплексе "Ангара" идет, несмотря на морозы. "Стройка развернута. Мы планируем, что в 2023 году с "Восточного" уже полетит "Ангара". Большого, мощного, универсального комплекса. А в 2024 году она полетит уже в модернизированном варианте. Она будет называться "Ангара-5М", - сказал он.

"Ангара-А5" стартовала в понедельник в 08:50 мск с пусковой установки площадки № 35 Государственного испытательного космодрома Минобороны РФ (космодром Плесецк) в Архангельской области. Это второй испытательный пуск "Ангары-А5". Через 12 минут космическая головная часть в составе разгонного блока и неотделяемого макета полезной нагрузки штатно отделилась от третьей ступени. Как уточнили в военном ведомстве, все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Ангара-А5" прошли в штатном режиме. Пуск был осуществлен боевым расчетом Космических войск ВКС.