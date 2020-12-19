{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

МКС будет видна над Россией большую часть новогодних праздников

Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сообщил, что новогодние пролеты МКС над Россией пройдут с 20 декабря по 6 января

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новогодние пролеты Международной космической станции (МКС) над Россией начнутся с 20 декабря. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС.

"А с 20 декабря на большей части России начнется очередной, но уже утренний сезон пролетов МКС, поскольку солнце восходит в эти дни относительно поздно", - написал Кудь-Сверчков на своей странице в Instagram.

По словам космонавта, станцию можно будет увидеть с 20 декабря по 6 января. "Пока вы идете на работу или просто прогуливаетесь, обязательно посмотрите на небо: медленно плывущую с запада на восток МКС трудно не заметить даже на "засвеченном" городском небе. Это будем мы", - отметил он.

На борту МКС вместе с ним находятся еще один российский космонавт Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

Теги
Россия
Роскосмос готов при необходимости в феврале выслать на МКС дополнительный запас кислорода
Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин также заявил, что ситуация с утечкой кислорода на МКС находится под контролем
Читать полностью