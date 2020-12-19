МКС будет видна над Россией большую часть новогодних праздников

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Новогодние пролеты Международной космической станции (МКС) над Россией начнутся с 20 декабря. Об этом сообщил космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС.

"А с 20 декабря на большей части России начнется очередной, но уже утренний сезон пролетов МКС, поскольку солнце восходит в эти дни относительно поздно", - написал Кудь-Сверчков на своей странице в Instagram.

По словам космонавта, станцию можно будет увидеть с 20 декабря по 6 января. "Пока вы идете на работу или просто прогуливаетесь, обязательно посмотрите на небо: медленно плывущую с запада на восток МКС трудно не заметить даже на "засвеченном" городском небе. Это будем мы", - отметил он.

На борту МКС вместе с ним находятся еще один российский космонавт Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.