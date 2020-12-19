Роскосмос готов при необходимости в феврале выслать на МКС дополнительный запас кислорода

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Роскосмос сможет направить дополнительный запас кислорода на МКС в феврале, если будет такая необходимость. Об этом сообщил журналистам генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения ПО "Полет".

"Запасы кислорода есть, во-первых, на самой станции. То есть, если потребуется восполнять кислород и азот при потерях атмосферного давления, у нас такой запас есть. И мы собираемся в феврале отправить грузовик к МКС, наш "Прогресс" с Байконура. Уже запас кислорода в нем есть", - сказал Рогозин в субботу.

Он отметил, что в случае необходимости часть груза может быть направлена посредством американских грузовых аппаратов. "В случае необходимости мы можем использовать наши отношения с NASA и часть груза, в том числе кислорода, отправить с американским грузовиком", - пояснил глава Роскосмоса.

По его словам, первый заместитель генерального директора РКК "Энергия" Владимир Соловьев, который отвечает за программу полетов МКС, постоянно находится на связи с экипажем космической станции.

Рогозин также заявил, что ситуация с утечкой кислорода на МКС находится под контролем.

"Волноваться не надо, все нормально, все под контролем", - заверил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, ситуация является "звоночком" о том, что пора "думать о новых конструкциях".

Причины проблем на станции

Рогозин также пообещал "вылечить" проблемы Международной космической станции.

"С экипажем мы работаем, я сам возглавляю комиссию по проведению летных испытаний пилотируемых систем и комплексов. Мы вылечим эти проблемы", - сказал глава Роскосмоса.

Он предположил, что проблемы на станции могут быть связаны с микрометеоритами, которые влияют на корпус, усталостными процессами.

"Мы это вылечим, безусловно. Но тем не менее еще раз говорю: все равно встанет вопрос о том, что всему свое время. <...> Станция в старых своих моделях начинает потихонечку нам говорить: "Мне уже на пенсию пора", - сказал глава госкорпорации.

По его словам, модули станции, которые были сделаны еще в советское время и рассчитаны на 15 лет, служат гораздо дольше. "Очевидно, в определенных старых конструкциях станции происходят определенные проблемы, связанные с усталостью металла и так далее. Именно поэтому мы сейчас говорим и задумались о создании новой станции - национальной российской орбитальной станции <...> Сколько МКС послужит вот с такими проблемами, которые, вы видите, стали нарастать? Ну, думаю, что до 2024 года точно, возможно, до 2028", - сказал Рогозин.

Ситуация на МКС

Ранее со ссылкой на переговоры МКС с Центром управления полетами (ЦУП) сообщалось, что российские космонавты на станции ищут новое место негерметичности. Космонавт Сергей Рыжиков, который находится на МКС, отметил, что он понимает, что воздух уходит через переходную камеру.

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см. Позже Рыжиков уточнил размеры трещины, она составляет около 4,5 см.

В ноябре российские члены экипажа сделали снимки предполагаемого места утечки с внешней стороны МКС во время выхода в открытый космос. Космонавты не заметили повреждений снаружи станции в районе трещины.

18 декабря во время переговоров с МКС специалист Центра управления полетами сообщил, что сейчас нет понимания, в какой части переходной камеры в модуле "Звезда" еще одна утечка воздуха. Он подчеркнул, что сейчас теряются резервные запасы по газу.