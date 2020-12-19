SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя с разведывательным спутником США

НЬЮ-ЙОРК, 19 декабря. /ТАСС/. Компания SpaceX осуществила в субботу запуск ракеты-носителя Falcon 9 с секретным аппаратом NROL-108 для нужд Национального управления военно-космической разведки (НУВКР) США. Трансляция велась на сайте SpaceX.

Пуск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 09:00 по времени Восточного побережья США (17:00 мск).

Ранее старт планировался на четверг, но тогда обратный отсчет остановился за одну минуту и 53 секунды до старта по техническим причинам.

SpaceX намерена вернуть на Землю отработанную первую ступень носителя. Ранее данный элемент Falcon 9 уже неоднократно поменялся при запусках.

Деятельность НУВКР, контролирующего разведывательные спутники США, строго засекречена. Параметры и описание аппарата NROL-108, стоимость которого оценивается в $1 млрд, не раскрываются.