Фрагменты отделяющихся частей ракеты "Союз-2.1б" нашли в Приамурье

ТАСС, 20 декабря. Отделяющиеся фрагменты разгонных блоков ракеты "Союз-2.1б", пуск которой состоялся в пятницу с космодрома Восточный, обнаружены в Зейском районе Амурской области. Об этом в воскресенье ТАСС сообщил глава Зейского района Дмитрий Василенко.

"Нашли половину [отделяющихся частей ракеты, которые, по расчетам специалистов, должны находиться в Зейском районе Амурской области] - два разгонных блока. Взяли пробы. Завтра поиски продолжатся", - сообщил Василенко.

В пятницу с космодрома Восточный был выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 новыми космическими аппаратами OneWeb на борту.

В субботу в Кобяйском районе в центральной части Якутии обнаружены отделяющиеся фрагменты топливного бака ракеты.

На сайте Роскосмоса сообщается, что все поисковые работы ведутся на вертолетах Ми-8. "В местах обнаружения фрагментов и мониторинговых точках выполняется отбор проб снега <…> По завершении поисковых работ все обнаруженные фрагменты будут вывезены из районов падения и доставлены на космодром Восточный. В связи с удаленностью районов падения и большим объемом работ транспортировка фрагментов на космодром будет осуществляться уже в 2021 году", - говорится в сообщении.