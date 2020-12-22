Россияне смогут наблюдать звездопад Урсиды в ночь на 23 декабря

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Метеорный поток Урсиды, наблюдаемый ежегодно с 17 по 27 декабря, достигнет пика активности в ночь на 23 декабря. Условия для наблюдения в России будут благоприятными при ясной погоде, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Московского планетария.

"С 22 на 23 декабря приходится максимум действия метеорного потока Урсиды. <…> В 2020 году ожидается до 10 метеоров в час. Луна в первой четверти присутствует только на вечернем небе, скрываясь после полуночи под горизонт. Поэтому при условии ясной погоды условия для наблюдения метеоров Урсид благоприятные", - сказали ТАСС в планетарии.

По расчетам астрономов, пик активности потока наступит уже в 12:00 22 декабря. Однако наилучшим временем для наблюдений станет ночь на среду. Желающим понаблюдать за звездопадом нужно искать метеоры над северным горизонтом.

"Чтобы успешно наблюдать "падающие звезды", крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки", - пояснили астрономы.

Звездопад можно будет наблюдать только в Северном полушарии, так как радиант метеорного потока находится в созвездии Малая Медведица, от которой звездопад берет свое название. Родоначальницей Урсид является периодическая комета 8P/Tuttle.