Ракету-носитель "Союз" вывезут на стартовый стол космодрома Куру 23 декабря

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз" с французским военным разведывательным спутником CSO-2 будет вывезена на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане в среду. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В Гвианском космическом центре комиссия приняла решение на вывоз 23 декабря ракеты-носителя "Союз" на стартовый комплекс", - написал Рогозин в Twitter.

Ранее французская компания - оператор космических запусков Arianespace анонсировала запуск российской ракеты-носителя "Союз" с французским военным разведывательным спутником CSO-2 28 декабря с космодрома Куру. Аппарат будет запущен на солнечно-синхронную орбиту. Старт намечен на 19:42 мск.

Первый французский спутник CSO-1 был запущен ракетой "Союз-СТ-А" с космодрома Куру в декабре 2018 года.