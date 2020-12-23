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"Главкосмос" запланировал на 2021 год как минимум один запуск попутных полезных нагрузок

По словам гендиректора компании, услуги с использованием ракеты-носителя "Союз" и разгонного блока "Фрегат" продолжают оставаться востребованными у заказчиков, несмотря на конкуренцию

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. "Главкосмос" планирует в следующем году провести как минимум один старт с выводом на орбиту попутной полезной нагрузки, которая будет запущена вместе с российским спутником "Метеор-М" номер 2-3. Об этом сообщил генеральный директор компании Дмитрий Лоскутов.

"Наши услуги с использованием ракеты-носителя "Союз" и разгонного блока "Фрегат" продолжают оставаться востребованными у заказчиков, несмотря на жесточайшую конкуренцию. И мы продолжим эту работу вести. В следующем году, я думаю, будет как минимум один запуск попутных полезных нагрузок - на федеральной миссии "Метеор-М" номер 2-3, - сказал Лоскутов в эфире телепередачи "Космическая среда" на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

Он отметил, что в этом году с космодрома Плесецк была запущена уникальная для компании миссия попутных полезных нагрузок. "Для нас уникальная, поскольку мы еще оттуда не запускали, в основном с Байконура и Восточного шли запуски. Было 15 попуток из шести разных стран, было еще четыре космических аппарата студенческих российских", - пояснил гендиректор.

Лоскутов высоко оценил работу разгонного блока "Фрегат". "Он за два часа изменил наклонение орбиты на 15 градусов, изменил высоту орбиты на 100 с лишним километров, 145, по-моему, километров, и выдал точно все нагрузки в заданную цель", - сказал он.

В середине февраля в госкорпорации рассказали ТАСС, что запуск спутника "Метеор-М" номер 2-3 перенесен на 2021 год, чтобы провести дополнительные испытания космического аппарата. В ноябре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что запуск космического аппарата "Метеор" запланирован на третий квартал 2021 года.

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