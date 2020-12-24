Первый запуск модернизированной тяжелой "Ангары" запланирован на конец 2024 года

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Первая модернизированная тяжелая ракета-носитель "Ангара-А5М" будет запущена в конце 2024 года. Об этом сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра им. М. В. Хруничева Сергей Кузнецов.

"У нас подписаны генеральные графики создания этой машины, и мы планируем ее в конце 2024 года запустить", - сказал Кузнецов в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее в Роскосмосе сообщили, что специалисты внесут ряд изменений и улучшений в конструкцию ракеты-носителя "Ангара-А5М" к началу ее летных испытаний. В частности, планируются снижение массы конструкции ракеты-носителя, модернизация ракетных двигателей, системы управления, применение современных технологий изготовления и испытаний. "Ангара-А5М" также будет применяться для запуска пилотируемых кораблей "Орел".

В мае генеральный директор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил ТАСС, что сборка первого летного образца новой российской ракеты-носителя "Ангара-А5М", предназначенной для запуска пилотируемого корабля "Орел", начнется с 2023 года.