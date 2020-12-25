Российско-индийский эксперимент на китайской орбитальной станции пройдет на год позже

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российско-индийский эксперимент по спектроскопическому исследованию газовых туманностей, который пройдет на китайской орбитальной станции, начнется в 2023 году, а не в 2022-м, как анонсировалось ранее. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора по научной работе Института астрономии Российской академии наук (головная научная организация в проекте) Михаил Сачков.

"Он [эксперимент] чуть-чуть отодвигается. Теперь называется 2023 год", - отметил Сачков.

Ранее в документе, опубликованном на сайте Управления ООН по вопросам космического пространства (UNOOSA), сообщалось, что совместный эксперимент российских и индийских ученых отобран для проведения на проектируемой обитаемой национальной орбитальной станции КНР "Тяньгун".

Как уточнял в беседе с корреспондентом ТАСС Сачков, Китай бесплатно доставит на свою космическую станцию оборудование для совместного российско-индийского эксперимента. Платить КНР за использование станции странам тоже не придется.