Россияне в новогодние каникулы смогут наблюдать звездопад Квадрантиды в северном полушарии

НОВОСИБИРСК, 25 декабря. /ТАСС/. Россияне в новогодние каникулы 3-4 января смогут наблюдать пиковую активность звездопада Квадрантиды, который начнется в северном полушарии после полуночи. Скорость потока метеоров может достигать 40 км/с, сообщила ТАСС физик-астроном Новосибирского планетария Марина Арцебашева.

"Звездопад лучше наблюдать после полуночи, глубокой ночью, потому что иначе заметить [метеоры] очень трудно. Поток наблюдается с 28 декабря по 7 января. Максимум [активности] - 3-4 января", - сказала она.

Арцебашева пояснила, что в пик активности скорость потока достигает 40 км/с. Наблюдать астрономическое явление необходимо в северном полушарии. Жителям Сибири, где в эти выходные синоптики прогнозируют морозы до 40 градусов, похолодание и отсутствие осадков позволит лучше отследить "падающие звезды".

"В конце декабря у нас ожидаются сильные морозы, значит небо будет более ясным. Наблюдать квадрантиды, как и урсиды, гораздо легче, потому что ориентир - Большой ковш (находится в созвездии Большой Медведицы - прим. ТАСС). Можно увидеть настоящий предновогодний салют", - добавила астроном.

По ее словам, поток квадрантид порождает астероид 2003 EH1, открытый в марте 2003 года. Ряд ученых считает, что этот астероид - остаточная часть кометы, которая была обнаружена еще в XV веке. Созвездие Волопаса, в котором наблюдается поток квадрантид, находится в северном полушарии неба и его видно со всей территории России.