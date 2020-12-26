Рогозин объяснил иск к РКЦ "Прогресс" выходом из строя спутника на орбите

"Наше дочернее предприятие несколько лет назад провело запуск ракетой своего производства космического аппарата тоже своего производства, и он вскоре "умер" на орбите", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса отметил, что за время, которое прошло с того момента, сменилось руководство госкорпорации и самого РКЦ "Прогресс". "По действующему законодательству мы обязаны предъявить иск в связи с отказом спутника, включив в стоимость иска также и стоимость пусковой услуги по выведению этого аппарата на орбиту", - пояснил он.

"То есть "виновники торжества" давно тю-тю, но мы обязаны наказать завод и его коллектив за ошибки, которые допустили люди, которые на этом заводе давно уже не работают", - уточнил гендиректор госкорпорации.

По словам Рогозина, если своевременно не предъявить соответствующий иск, то под суд придется пойти представителям самой госкорпорации, поскольку именно они не отреагировали на допущенную ошибку и упущенные возможности. "Будем разбираться в ситуации, искать выход в интересах дела, но хочу заметить - практика решения подобных дел сегодня именно такова, и тем, кто думает своей головой и будет спасать свое предприятие, будет непросто найти решение", - добавил Рогозин, подчеркнув, что решение обязательно будет найдено.

Глава Роскосмоса также сообщил, что гендиректор РКЦ "Прогресс" сейчас находится на космодроме Куру во Французской Гвиане и готовит очередной пуск, переживая за предприятие.

Иск Роскосмоса

Ранее в Арбитражный суд Москвы поступило исковое заявление от Роскосмоса к РКЦ "Прогресс", следует из картотеки дел. Оно пока не принято к рассмотрению. Сумма исковых требований составляет 4,7 млрд рублей. В Роскосмосе сообщили в пятницу ТАСС, что госкорпорация, согласно требованиям законодательства РФ, обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет-носителей "Союз", разработчиком спутников, в том числе "Ресурс-П". В октябре Роскосмос и РКЦ "Прогресс" подписали контракт на эскизное проектирование космического ракетного комплекса "Амур-СПГ", включающего ракету с метановым двигателем.