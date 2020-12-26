Новым гендиректором компании "Протон-ПМ" избрали Ивана Краснова

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Совет директоров компании "Протон-ПМ", которая налаживает серийное производство двигателей для ракеты-носителя "Ангара", назначен Иван Краснов. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении Роскосмоса.

"Члены совета директоров компании "Протон-ПМ" (входит в интегрированную структуру НПО Энергомаш Госкорпорации "Роскосмос") рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий директора Дмитрия Щенятского и избрали новым руководителем предприятия Ивана Краснова", - говорится в сообщении.

Ранее Краснов был заместителем генерального директора по экономике и финансам НПО Энергомаш. В новую должность он вступит во вторник. В свою очередь Щенятский продолжит профессиональную деятельность в сфере транспортного машиностроения.

Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов отметил, что Краснов понимает специфику предприятия и его экономику. "Сегодня главная задача - организовать в Перми серийное производство двигателя РД-191 с необходимыми ценовыми параметрами, продолжить финансовое оздоровление пермской площадки холдинга", - пояснил он.